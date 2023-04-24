В Приморье на острове Рейнеке решат проблему с электроснабжением

Новые станции уже закуплены, скоро их поставят на остров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остров Рейнеке входит в состав Владивостокского городского округа. Нередко там случаются перебои с электричеством, но скоро эту проблему решат. Взамен старых дизельных электростанций установят новые. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Владивостокском предприятии электрических сетей отметили, что на острове сейчас работает оборудование 1992 года. Период его эксплуатации закончился. Новые станции уже закуплены, скоро их поставят на остров. Планируется подключить их до начала следующего отопительного сезона.

– Одна из задач, которую мы поставили перед собой на этот год, – повышение качества и надежности энергопотребления на островах. Новое оборудование будет закуплено также и на остров Попова, что повысит комфорт проживающих, – добавил мэр города Константин Шестаков.

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