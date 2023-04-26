ТФОМС Приморья сообщил, что интересует жителей больше всего

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из часто задаваемых вопросов по телефону «горячей» линии в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) является вопрос выбора и прикрепления к медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи. Прикрепление к поликлинике позволяет медицинской организации обеспечить постоянство, непрерывность и преемственность наблюдения и лечения пациентов, а гражданину - получать плановую медицинскую помощь, в том числе профилактическую, к которой относятся диспансеризация и профилактический осмотр.

ГУ ТФОМС ПК для информирования пациентов выпустило и передало в медицинские организации края памятки о порядке выборе медицинских организаций.

В соответствии с законодательством застрахованные граждане имеют право выбора поликлиники, в том числе по территориально-участковому принципу, но не чаще, чем один раз в год, за исключением случаев изменения места жительства или пребывания человека.

Для выбора поликлиники необходимо ознакомиться с перечнем медицинских организаций, работающих в системе ОМС (на сайте ГУ ТФОМС ПК или ООО СМО «Восточно-страховой альянс»), прийти в выбранную поликлинику и написать заявление на имя главного врача. Форму заявления вам выдадут в регистратуре. При подаче заявления необходимо будет указать некоторые данные, в том числе ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, поликлинику, к которой вы прикреплены на данный момент, место жительства для оказания вам медицинской помощи на дому, контактные данные и др.), а также предъявить оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении – для детей до 14 лет), полис ОМС или выписку о полисе.

Поликлиника известит гражданина о прикреплении после проверки предоставленных данных. В случае отказа вас должны уведомить о его причине. Если вам не позвонили из поликлиники, вы можете проверить смену прикрепления на сайте ГУ ТФОМС ПК omspk.ru. На главной странице сайта в правом верхнем углу размещен сервис «Проверить полис».

ВАЖНО!

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается независимо от наличия полиса ОМС и прикрепления к медицинской организации.

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