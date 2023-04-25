В Приморье сотрудника полиции подозревают в помощи преступникам избежать наказания

Следственный комитет завел уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье Следственный комитет завел уголовное дело на участкового уполномоченного полиции. Сотрудника МО МВД России «Дальнегорский» подозревают в служебном подлоге. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю, в октябре 2022 года во время доследственных проверок о побоях участковый составил неверный протокол объяснений и внес туда ложную информацию. Из-за этого преступников не привлекли к уголовной ответственности.
Уголовное дело на сотрудника полиции завели по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а УМВД Приморья проводит проверку.
Подозреваемого отстранили от работы, если вина будет доказана, его уволят, а по статье о пологе ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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