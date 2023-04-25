Почтовые отделения в Приморье изменят график работы в майские праздники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются традиционные майские выходные, а значит, почтовые отделения во всем Приморье изменят свой график работы. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает своим читателям, когда двери организации будут закрыты.

Так, понедельник, 1 мая, станет выходным почти для всех организаций региона. Отдыхать будут и сотрудники Почты России.

Во вторник, 2 мая, отделения связи работают по обычному графику.

В воскресенье, 7 мая, почтовая служба работает в стандартном режиме, а в понедельник, 8 мая, – по графику предыдущего дня.

Во вторник, 9 мая, – выходной день для всех отделений.

– В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных районов, – отметили в пресс-службе организации.

К слову, когда сотрудники почтовых отделений вновь выйдут на работу, наши читатели смогут купить еженедельную и ежедневные газеты «Комсомольской правды», а также телепрограмму. Также не забывайте, что у нас есть свой интернет-магазин, где вы всегда можете оформить подписку на периодику и заказать книги нашего издательства.

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