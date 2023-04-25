В Приморье в аварии из-за пьяной жительницы без прав пострадала школьница

На девушку составили несколько административных материалов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке произошла авария, из-за которой пострадали два человека, среди которых была 14-летняя девочка. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, ДТП случилось в районе Маковского, 284. Пьяная 19-летняя девушка ехала на Toyota Sprinter Carib из Владивостока в сторону Артема, но в итоге она наехала на леера. Из-за столкновения с дорожным ограждением пострадала не только водитель, но и ее юная пассажирка, которой диагностировали ушиб головы. Подростка пришлось госпитализировать.

Оказалось, что у девушки не было водительских прав, ранее к ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали. После аварии сотрудники полиции составили несколько административных материалов: по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности), части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности), по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

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