В Лесозаводске на 1,5 тысячи квадратных метров горит деревоперерабатывающий цех

Возле здания предприятия все в дыму. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупный пожар полыхает в эти минуты в Лесозаводске. В обеденное время во вторник, 25 апреля, пламя вспыхнуло в одном из самых пожароопасных мест – деревоперерабатывающем цеху. По звонку туда отправились 16 сотрудников краевой противопожарной службы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю отметили, что звонок о возгорании на предприятии по улице Свердлова поступил в 12:50. Спасатели примчались на место ЧП уже через пять минут.

Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после звонка. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По прибытии выяснилось, что 20 сотрудников цеха самостоятельно покинули помещение. Об оставшихся внутри людях или пострадавших не сообщается.

Пламя продолжает полыхать на фабрике, однако пожарным удалось локализовать огонь на площади около полутора тысяч квадратных метров.

С места происшествия также удалось снять видео, которым поделился представитель главка ведомства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что изменилось в воздушной гавани Приморья за десятилетия? Как налажена работа в морских портах? Об этом и многом другом: в путевых заметках с автопробега «Чем гордится Приморье»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.