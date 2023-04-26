На объекты Владивостокской крепости в мае начнут пускать по билетам

Заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В столице Приморья ряд объектов Владивостокской крепости с мая закроют для бесплатного посещения. Директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай рассказал, с чем это связано. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам руководителя музея, на это есть две причины: безопасность посетителей и акты вандализма. В ближайшее время на территории объектов, которые находятся на острове Русский, установят специальные ограждения в виде дверей. Речь идет о 3-м и 5-м фортах Северного отдела Владивостокской крепости, 7-м капонире в районе мыса Тобизина, 982-й батарее возле 10-го форта и 12-м форте. В пресс-службе учреждения отметили, что экскурсии возможны, но при их организации через музей.

В будущем на самые популярные объекты Владивостокской крепости, а именно – Новосильцевскую батарею и форт Поспелова, введут плату за вход.

– В мае мы поставим вокруг этих территорий ограждения, модули для администраторов и организуем продажу билетов. Больше самовольный проезд на эти объекты не будет возможен. Никто не планирует и не собирается ни на ком наживаться – заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости и постепенное приведение их в порядок, – отметил Виктор Шалай.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ?

Как производят колбасу в Приморье? Как в крае покоряют угольные разрезы? Узнайте в наших путевых заметках серии автопробега «Чем гордится Приморье» (читать материалы)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.