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НовостиВладивосток26 апреля 2023 3:31

На объекты Владивостокской крепости в мае начнут пускать по билетам

На фортах планируют установить ограждения
Павел САХАРОВСКИЙ
Заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости.

Заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости.

Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В столице Приморья ряд объектов Владивостокской крепости с мая закроют для бесплатного посещения. Директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай рассказал, с чем это связано. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам руководителя музея, на это есть две причины: безопасность посетителей и акты вандализма. В ближайшее время на территории объектов, которые находятся на острове Русский, установят специальные ограждения в виде дверей. Речь идет о 3-м и 5-м фортах Северного отдела Владивостокской крепости, 7-м капонире в районе мыса Тобизина, 982-й батарее возле 10-го форта и 12-м форте. В пресс-службе учреждения отметили, что экскурсии возможны, но при их организации через музей.

В будущем на самые популярные объекты Владивостокской крепости, а именно – Новосильцевскую батарею и форт Поспелова, введут плату за вход.

– В мае мы поставим вокруг этих территорий ограждения, модули для администраторов и организуем продажу билетов. Больше самовольный проезд на эти объекты не будет возможен. Никто не планирует и не собирается ни на ком наживаться – заработанные деньги будут направлены на решение проблем объектов крепости и постепенное приведение их в порядок, – отметил Виктор Шалай.

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