Депутата Думы Владивостока Дениса Русинова уволили с поста директора СК «Олимпиец»

Приказ подписали 26 апреля. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье с должности директора спортивного комплекса «Олимпиец» уволили депутата Думы Владивостока Дениса Русинова. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили в пресс-службе министерства спорта по краю. Подробности – в нашем материале.

– Приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края от 26.04.2023 директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края» Русинов Д.А. отстранен от занимаемой должности, – ответили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что нового кандидата на должность директора пока нет. Причины увольнения не разглашаются, однако от источника «Комсомолка» узнала, что, по предварительным данным, Русинова могли отстранить после скандала: руководство спорткомплекса «Олимпиец» выгнало из зала воспитанников федерации кикбоксинга, в котором ребята занимались на протяжении нескольких лет. Не исключено, что возникло недопонимание из-за арендной платы.

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