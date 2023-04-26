Спортсмен из Приморья победил во всероссийском чемпионате по настольному теннису среди слепых

Мероприятие проходило в Челябинской области. Фото: Министерство спорта Приморского края

Спортсмен из Приморья Станислав Пичуев победил в соревнованиях по настольному теннису среди слепых. Мероприятие проходило в поселке Лазурный Челябинской области, участие в нем приняли 170 человек из 32 регионов России, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась президент федерации спорта слепых Приморья Дарья Журба, участники отбирались по результатам регионального чемпионата.

– Наш спортсмен Станислав Пичуев стал победителем чемпионата России. Он сумел пробиться в восьмерку сильнейших. Игры проходили по круговой системе. Станислав всех обыграл и стал первым. Он выполнил норматив мастера спорта, будем подавать документы, чтобы получить почетное спортивное звание.

Приморский край представляли пять спортсменов: двое в женской категории и трое в мужской: Ольга Степанова заняла 12 место, Светлана Кротенок – 13, Дмитрий Качура – 38 (среди мужчин), а Сергей Пуховой – 61.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ?

Как производят колбасу в Приморье? Как в крае покоряют угольные разрезы? Узнайте в наших путевых заметках серии автопробега «Чем гордится Приморье» (читать материалы)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.