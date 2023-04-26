«Хотите спасти сына?»: мошенники обманули приморских пансионеров на доллары

Полиция уже задержала преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье два преступника-рецидивиста, выйдя из колонии, решили не сходить с кривой дорожки. Вместе они решили заняться телефонным мошенничеством. Они обворовали нескольких пенсионеров, которые перевели им больше 2 тысяч долларов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Легенда у преступников была проста: их пособники звонили на незнакомые номера и говорили, что родственники жертв совершили ДТП и теперь освободить их от «уголовки» может только взятка. Затем приезжали «курьеры» и забирали деньги. Трое пенсионеров, проживающих в Первомайском, Ленинском и Фрунзенских районов Владивостока, отдали свои сбережения мошенникам.

Суммы оказались даже в иностранной валюте. От первой жертвы криминальные курьеры получили 300 тысяч рублей, от второй – 170 тысяч рублей и 2 тысячи долларов. Третий пенсионер передал им 400 долларов.

Полиция уже задержала преступников. Оказалось, что себе они оставляли 10% от украденного, остальное переводили тем, кто совершал звонки.

На мужчин завели уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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