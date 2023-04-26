В Приморье планируют модернизировать транспортную инфраструктуру

Глава региона выступил с докладом на эту тему на заседании. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что транспортная инфраструктуры нуждается в улучшениях. Глава региона выступил с докладом на эту тему на заседании Комитета Совета Федерации 25 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморье приносит в федеральный край около 1,5 триллиона рублей таможенных платежей. Олег Кожемяко отметил, что в скоро времени эта цифра может увеличиться. Для этого необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру. Первые изменения должны затронуть автомобильные пункты пропуска, подъездные пути к ним, транспортно-логистические центры, а также автомобильные дороги на МТК-1 и МТК-2.

– Мы поднимали вопросы о необходимости вложения федеральных средств в транспортную инфраструктуру Приморья. Это дает возможность задействовать весь потенциал края. Это и продолжение строительства дороги Владивосток – Находка, как опорной и связывающей порты с тем транспортно-логистическим центром, который будет в Артеме. Кроме того, это выделение дополнительных финансовых средств на мосты. Это огромная проблема для Приморья, – подчеркнул Олег Кожемяко.

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