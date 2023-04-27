Водитель в нокдауне: настоящий «Бойцовский клуб» развернулся на одной из улиц Владивостока

В полиции прокомментировали случившееся. Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем в столице Приморья завязалась драка между водителем автобуса и пассажиром. Кадрами случившегося очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам жителей города, все произошло на проспекте 100-летия Владивостока. По неизвестным причинам в салоне автобуса завязалась драка, но кто первым пустил в ход кулаки – история умалчивает. Водитель и пассажир набросились друг на друга, после чего вышли из салона, где продолжили агрессивно размахивать руками и ногами. Проигравшим в этой схватке оказался шофер.

Одна из женщин пыталась остановить конфликтующих мужчин, пригрозив им полицией, у некоторых же пассажиров происходящее вызвало смех.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, полиция проводит проверку, заявление никто из участников конфликта не писал.

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