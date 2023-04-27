Во Владивостоке автомобиль протаранил леера в Советском районе

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: Лева Леонов / 2GIS.

В Советском районе во Владивостоке утром 27 апреля произошла авария. На дороге столкнулись два автомобиля, из-за чего один из них снес леера. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях очевидцы рассказали, что произошло все в районе улицы Русская, 55. Водитель Toyota Prius во время поворота не пропустил Infiniti. Из-за этого автомобили врезались друг в друга, от удара гибрид отбросило в Toyota Camry, а после он протаранил леера.

Из-за аварии ограждения поломались, но больше всего в этой ситуации пострадал виновник ДТП: передняя часть Toyota Prius разбилась вдребезги. Другим машинам повезло чуть больше: у Infiniti треснула одна из фар, а у Toyota Camry помялись двери.

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