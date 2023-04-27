Чисто по-владивостокски: в приморской столице среди многоэтажек загорелось маломерное судно

Полыхающий катер. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке прямо на автостоянке в районе улицы Пихтовая загорелся катер. Жильцы ближайших домов стали свидетелями полыхающего судна, едкие черные клубы дыма устремились в небо, на место оперативно выдвинулись пожарные. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О пострадавших или погибших на данный момент информации нет. Один из очевидцев опубликовал видеоролик инцидента. Помимо спасателей полыхающий катер окружила толпа зевак. Но не слышно ни криков о помощи, ни рыданий. Можно предположить, что обошлось без потерь?

Где хозяин маломерного судна пока неизвестно, как загорелся катер – тоже. Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам МЧС и правоохранительным органам. На данный момент ясно одно – пожарным удалось потушить пламя.

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