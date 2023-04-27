На Камчатке экс-начальник МВД проведет 11 лет в колонии строгого режима за получение крупной взятки

Камчатский краевой суд признал виновным Михаила Киселева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке получил приговор бывший начальник МВД Михаил Киселев. Он обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона рублей и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Генпрокуратуры по ДФО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июле 2020 года Киселеву доложили, что полиция задержала в Елизовском районе грузовой автомобиль с рыбопродукцией, которую перевозили незаконно. Начальник МВД дал указания о том, что товар надо передать владельцу – местному предпринимателю. За это он получил от него 2 миллиона рублей.

Камчатский краевой суд признал виновным Михаила Киселева в преступлениях по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере».

Теперь подсудимый проведет 11 лет в колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий специального звания «генерал-майор полиции».

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