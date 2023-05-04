Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое.

На Дальнем Востоке прокат электросамокатов показал рост почти на 45%, жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

Среди городов наибольшую динамику по стране показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз. Во Владивостоке интерес к кикшерингу вырос на 38%, аренда электросамокатов приморцев привлекает меньше, чем жителей Амурской области и Хабаровского края.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Во Владивостоке пользователями кикшеринга в основном являются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет, их доля от общего количества составляет почти 92%. При этом отмечено, что за год снизился интерес к элекросамокатам у людей старшег

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