Мама, не жги траву: замминистра ГОЧС Приморья предупредил о последствиях

Количество пожаров в крае уменьшается.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Приморском крае сейчас пожароопасный сезон. У жителей накопилось много вопросов, на которые ответил заместитель министра ГОЧС по Приморскому краю Сергей Коротков в программе «Муниципальная среда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Замминистра отметил, что весенний пик горимости пройден. Неделю назад в крае полыхало множество пожаров, теперь же их количество значительно снизилось. Пожарные успевают устранять огонь в течение первых суток.
Одним из самых популярных вопросов в преддверии майских праздников: а можно ли жарить шашлыки на берегу озера? С этим оказалось все неоднозначно.
– Зависит от места: если вблизи леса, то запрещено. Если в пределах населенного пункта, то можно, но с соблюдением правил. Согласно постановлению Правительства №1479, территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. С собой должен быть запас воды или песка, чтобы быстро потушить огонь. Не оставляйте костер непотушенным до полного тления углей! – рассказал Коротков.
Также поступило обращение от жительницы, чья мама каждый год собирает и поджигает траву на участке после зимы. При этом она не считает, что это опасно.
– Если ваша мама разводит костер в пожароопасный период, то это делать запрещено. В качестве профилактики у нас проходят межведомственные рейды, поэтому можно легко получить штраф, тем более, что они сейчас увеличены. Суммы будут значительные, – предупредил замминистра.
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