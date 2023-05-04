Мама, не жги траву: замминистра ГОЧС Приморья предупредил о последствиях

Количество пожаров в крае уменьшается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае сейчас пожароопасный сезон. У жителей накопилось много вопросов, на которые ответил заместитель министра ГОЧС по Приморскому краю Сергей Коротков в программе «Муниципальная среда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Замминистра отметил, что весенний пик горимости пройден. Неделю назад в крае полыхало множество пожаров, теперь же их количество значительно снизилось. Пожарные успевают устранять огонь в течение первых суток.

Одним из самых популярных вопросов в преддверии майских праздников: а можно ли жарить шашлыки на берегу озера? С этим оказалось все неоднозначно.

– Зависит от места: если вблизи леса, то запрещено. Если в пределах населенного пункта, то можно, но с соблюдением правил. Согласно постановлению Правительства №1479, территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. С собой должен быть запас воды или песка, чтобы быстро потушить огонь. Не оставляйте костер непотушенным до полного тления углей! – рассказал Коротков.

Также поступило обращение от жительницы, чья мама каждый год собирает и поджигает траву на участке после зимы. При этом она не считает, что это опасно.

– Если ваша мама разводит костер в пожароопасный период, то это делать запрещено. В качестве профилактики у нас проходят межведомственные рейды, поэтому можно легко получить штраф, тем более, что они сейчас увеличены. Суммы будут значительные, – предупредил замминистра.

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