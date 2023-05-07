Неустойчивая погода: синоптики уточнили прогноз на 9 мая

Возможен кратковременный дождь. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Синоптическая ситуация в Приморье, как и ожидали специалисты, изменилась к майским праздникам. Со стороны Корейского полуострова на края вышел циклон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 7 мая, небольшой дождь в северных районах сохранится. Температуры останутся на уровне от +15...+21 градусов днем и 7-10 градусов тепла ночью. 8 мая ожидается спокойная и солнечная погода. Столбики термометров вновь повысят показатели.

В День Победы на край будет действовать малоактивный атмосферный фронт, что вызовет небольшой дождь. Во Владивостоке кратковременные осадки синоптики ожидают вечером 9 мая, при этом температуры воздуха будут ниже, чем в предыдущие дни майских выходных.

– Ночью +7…+10°С, днем +16…+20°С, – уточнили в Примпогоде прогноз на последний праздничный день.

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