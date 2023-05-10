Путешествовали втроем с маленьким сыном: уроженец Приморья разбился на байке в Таиланде

Место аварии. Фото: Pongpan Nakwanit

На Пхукете в районе Каты (Карон) насмерть разбился турист из России. Мужчина оказался уроженцем Дальнереченска, его жена организовала сбор средств для организации похорон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Александр Суворов обучался во ВГУЭС (ныне ВВГУ). Он скончался в ДТП на 32-м году жизни в ДТП на мотоцикле. О смерти россиянина сообщила служба спасения Ruamjai Rescue Foundation, расположенная в Чалонге. Спасатели вместе с другими парамедиками работали на месте событий. Предварительной причиной аварии называют мокрую дорогу, якобы мужчина врезался в дерево.

Фото: Pongpan Nakwanit

Вдова Елена собирает деньги на похороны и транспортировку тела, соответствующие сообщения разлетелись по социальным сетям. У семьи есть маленький сын, они путешествовали втроем.

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