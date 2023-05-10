Стоит ограничить употребление алкоголя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землю ждет несколько магнитных бурь, которые не минуют и Приморский край, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Согласно прогнозам, из-за роста вспышечной активности солнца среди геомагнитных последствий жители Приморья ощутят магнитную бурю класса G1. Названо даже точное число – аномалия придет 11 мая примерно в полдень. Она начнет развиваться с шести часов утра и к 12 часам достигнет пика (об этом и сигнализирует опасная отметка G1). Ее активность спадет к полуночи.

Магнитные бури повышают вязкость крови, могут привести к мигреням, снизить газообмен. Лучше избегать стрессов, употребления алкоголя и сигарет, жирной пищи, чтобы облегчить свое состояние в этот тяжелый период. Рекомендация особенно актуальна для метеозависимых людей.

– Вторые две декады мая пока предварительно прогнозируются умеренно спокойными. В конце месяца возможны незначительные возмущения магнитного поля Земли, связанные с ростом скорости солнечного ветра на уровне земной орбиты, – уточнили специалисты.

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