Мемориалы с именами погибших на СВО героев появятся на фасадах школ на Камчатке

Жители края рассказали, какие, по их мнению, объекты должны носить имена героев-участников спецоперации. Фото: Правительство Камчатского края

В честь погибших участников сециоперации на фасад учебных заведений Камчатки установят мемориальные доски. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам главы региона, самое главное – сохранение памяти о героических поступках бойцов, а также забота об их семьях.

– Мы знаем, что сегодня издают книги о героях Камчатки, ведется предметная работа по воинским мемориалам и отмечу, что в ближайшее время по каждому мемориалу будут представлены проекты. Кроме того, речь идёт об открытии мемориальных досок в память о погибших бойцах. Мы продолжим соответствующую работу и, уверен, что на Камчатке память о наших героях будет жива, – отметил губернатор края Владимир Солодов.

Губернатор Камчатки предложил жителям края рассказать, какие, по их мнению, объекты должны носить имена героев-участников спецоперации. Так в средней школе №9 в Елизово открыли «Парту героя» в честь погибшего Евгения Бекетова.

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