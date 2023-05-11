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НовостиОбщество11 мая 2023 3:35

Мемориалы с именами погибших на СВО героев появятся на фасадах школ на Камчатке

Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов
Павел САХАРОВСКИЙ
Жители края рассказали, какие, по их мнению, объекты должны носить имена героев-участников спецоперации.

Жители края рассказали, какие, по их мнению, объекты должны носить имена героев-участников спецоперации.

Фото: Правительство Камчатского края

В честь погибших участников сециоперации на фасад учебных заведений Камчатки установят мемориальные доски. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам главы региона, самое главное – сохранение памяти о героических поступках бойцов, а также забота об их семьях.

– Мы знаем, что сегодня издают книги о героях Камчатки, ведется предметная работа по воинским мемориалам и отмечу, что в ближайшее время по каждому мемориалу будут представлены проекты. Кроме того, речь идёт об открытии мемориальных досок в память о погибших бойцах. Мы продолжим соответствующую работу и, уверен, что на Камчатке память о наших героях будет жива, – отметил губернатор края Владимир Солодов.

Губернатор Камчатки предложил жителям края рассказать, какие, по их мнению, объекты должны носить имена героев-участников спецоперации. Так в средней школе №9 в Елизово открыли «Парту героя» в честь погибшего Евгения Бекетова.

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