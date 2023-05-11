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НовостиВладивосток11 мая 2023 7:35

Скончалась до приезда медиков: грузовик раздавил пенсионерку в Приморье

В ДТП с большегрузом погибла 76-летняя женщина в Находке
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи из-за ДТП с большегрузом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

В полицию Находки поступило сообщение о ДТП на 144 километре дороги «Артем – Находка – Порт Восточный». За рулем Mitsubishi Canter находился 56-летний мужчина, ехал со стороны Артема. 76-летняя пенсионерка в тот момент переходила дорогу в неположенном месте, хотя поблизости, уточнили в УГИБДД, был пешеходный переход.

Установлено, что водитель грузовика не был пьян. Женщина скончалась почти сразу после ДТП. По факту происшествия проводится проверка, правоохранителям еще предстоит установить детали трагической аварии.

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