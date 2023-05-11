В Приморье новорожденные получили больше 3 миллионов рублей

359 семей воспользовались средствами на покупку товаров для новорожденных. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Подарок новорожденному» – именно так называется новая мера социальной поддержки, которая реализуется с 2023 года в Приморском крае. Семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе, могут получить сертификат на 10000 рублей для приобретения товаров. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

С января 2023 года поддержкой в рамках пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» воспользовались 359 семей.

– Мы уже одобрили 584 сертификата, 359 семей воспользовались средствами на покупку товаров для новорожденных на общую сумму более 3 миллионов рублей, – подчеркнула глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Сертификат действителен полгода, в течение которого семьи могут купить товары для детей в магазинах с товарным знаком «Бубль-Гум».

Новая мера будет действовать в крае до 2024 года. Для ее получения родители должны подать заявление в течение 3-х месяцев с момента рождения ребенка.

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