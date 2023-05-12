В Приморье бюджет сферы образования за последние пять лет возрос на 84%

Глава края поблагодарил педагогов за работу. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье прошла краевая конференция руководителей муниципальных органов управления образованием и педагогических работников. Губернатор региона Олег Кожемяко поблагодарил присутствующих за работу, а также вручил им награды, рассказали в пресс-службе правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На мероприятии глава края отметил, что за последние пять лет правительство Приморья увеличило расходы на образование на 84%, объем денег из федерального бюджета вырос почти в 15 раз. По словам Олега Кожемяко, в 2023 году на улучшение этой сферы направили почти 39 миллиардов рублей: в крае строятся семь школ, принимаются меры для укрепления авторитета педагогов, создаются комфортные условия для работы и многое другое.

– Желаю, чтобы ваш труд всегда оценивался по достоинству и чтобы ваши ученики на многие годы сохранили в сердце благодарность за ваше отданное душевное тепло!

После слов благодарности состоялась церемония награждения. Педагоги школ, детских садов, различных центров получили нагрудные знаки Министерства просвещения России «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», а директорам учреждения вручили благодарственные письма.

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