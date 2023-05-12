Через две недели во Владивостоке завершится голосование за благоустройство парков и скверов

По итогам голосование в 2024 году приведут в порядок три общественные территории. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Около 31,5 тысячи жителей приморской столицы проголосовали за скверы и парки для благоустройства. В свое telegram-канале глава города Константин Шестаков назвал самые популярные общественные территории, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За территорию на Ватутина, 26, проголосовали 4 994 человека, Борисенко, 8, – 4 212 человек, Харьковской, 3, – 4 103, Тобольской, 10, – 3 728, Кирова, 116, – 3 596. Однако у остальных парков и скверов все еще есть шанс вырваться вперед, но жителям города стоит поторопиться, ведь опрос закончится 31 мая.

Поучаствовать в голосовании может каждый житель города, достигший 14 лет. По итогам опроса в 2024 году благоустроят три территории. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко в этом году в рамках нацпроекта в крае планируют привести в порядок около 30 парков и скверов.

– Как и в прошлые годы, сейчас проходит голосование за выбор тех или иных мест отдыха, и нужно принимать в нем участие. Это украшает наши города и поселки, их облик меняется, и многое зависит от жителей. В этом году во Владивостоке создадут парки в Снеговой Пади, на Орлиной сопке, благоустроят озеро на Сафонова.

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