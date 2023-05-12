Правительство Приморья выделило 30 миллионов рублей на компенсации кинематографистам

В Приморье готовятся к конкурсу кинематографистов. Фото: Правительство Приморского края

Кинематографисты, которые снимают фильмы на территории Приморья, могут получить субсидии из местного бюджета. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, киноленты могут повысить туристическую привлекательно края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей агентства по туризму Приморья, край готовится к конкурсному отбору кинематографических организаций, которые могут претендовать на субсидии за производство фильмов. На эти цели из краевого бюджета направили около 30 миллионов рублей.

Чтобы получить компенсацию, в фильме должны присутствовать природные, туристические, архитектурные и другие узнаваемые и уникальные объекты Приморья. Также приветствуется положительное упоминание местных товаров или услуг, главное, чтобы информация не была рекламной.

– Зритель должен познакомиться с яркими и узнаваемыми местами и событиями, связанными с историей, культурой, экономикой Приморья. Знакомство с регионом на экранах телевизоров, кинотеатров, в том числе и онлайн-кинотеатров, напрямую повышает интерес у туристов к Приморью: увидел – понравилось – приехал. Такая логика лежит в основе продвижения региона через поддержку производства фильмов, – поделился руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать со 2 по 13 октября 2023 года. Условия конкурс опубликуют на официально сайте агентства по туризму Приморья.

Ранее владельцы популярных кинотеатров в беседе с корреспондентом «Комсомолки» рассказали о своих проблемах и также попросили помощи от региональных министерств.

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