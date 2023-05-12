На следующей неделе после интенсивных дождей в Приморье потеплеет до +30°C

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета рассказали, к какой погоде стоит готовиться жителям края на следующей неделе. По их словам, на юге региона ожидается переменчивая обстановка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты, 15 мая на погоду в Приморье повлияют фронтальные разделы циклона, который будет перемещаться с южных районов Якутии на Хабаровский край. Из-за этого в Приморье ожидаются кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха достигнет +5…+12°C, максимальная +18…+25°C, на побережье от +10°C до +16°C.

В ночь на 16 мая неустойчивая погода и кратковременные осадки сохранятся, а днем начнут прекращаться. В континентальных районах воздух прогреется до +22…+30°C, а на побережье +12…+20°C.

В ночь на среду, 17 мая, обстановка вновь изменится. С юго-запада придет новый фронтальный раздел, в некоторых районах опять пойдут дожди, которые днем распространятся на большую территорию края, также увеличится их интенсивность. В Приморье похолодает на 2-7 градусов.

Во Владивостоке в первые двое суток новой недели ожидаются туман, морось и сильный юго-восточный ветер. Ночь столбики термометров покажут +7…+10°C, днем +11…+15°C. В среду, 17 мая, возможен небольшой дождь, ветер поменяет свое направление на северо-запад, а температура воздуха повысится на 1-3 градуса.

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