Нефтепорт Козьмино подвел итоги летней Спартакиады среди работников

Фото: предоставлено пресс-службой «Транснефть – Порт Козьмино»

В ООО «Транснефть – Порт Козьмино» состоялась 5-я летняя Спартакиада среди работников, приуроченная к 30-летнему юбилею со дня образования ПАО «Транснефть», который отмечается в этом году.

Соревнования традиционно проводились по 14 видам спорта: волейболу, настольному теннису, шахматам, баскетболу, футболу, бильярду, плаванию, стрельбе, бадминтону, турнику, перетягиванию каната, дартсу, гиревому спорту, дисциплинам легкой атлетики.

Фото: предоставлено пресс-службой «Транснефть – Порт Козьмино»

Мероприятие состоялось на спортивных объектах г. Находки, в нем приняли участие более 150 работников, представляющие производственные подразделения и аппарат управления нефтепорта Козьмино.

Участники продемонстрировали высокие спортивные результаты в личном и командных первенствах. Первое место в соревнованиях по волейболу заняла команда аппарата управления, лидером в плавании стала команда нефтебазы. Работники береговых и причальных сооружений победили в соревнованиях по баскетболу и настольному теннису. Лучшими в бильярде и стрельбе стали сотрудники площадки приема нефти. Не было равных в подтягивании на турнике команде площадки железнодорожных эстакад, работники управления безопасности показали лучший результат в дартсе и гиревом спорте.

Фото: предоставлено пресс-службой «Транснефть – Порт Козьмино»

По итогам состязаний в общекомандном зачете первое место и главный кубок Спартакиады завоевала команда аппарата управления нефтепорта Козьмино, на втором месте – нефтебаза, третье место у команды береговых и причальных сооружений. Победителям и призерам вручены кубки, дипломы и памятные медали.

Сильнейшие спортсмены ООО «Транснефть – Порт Козьмино» примут участие в региональной летней Спартакиаде среди дальневосточных предприятий системы «Транснефть», которая состоится в Иркутске в мае этого года.

Спортивное движение - важная составляющая кадровой и социальной политики ПАО «Транснефть». Соревнования по зимним и летним видам спорта являются в компании традиционными, они объединяют всех любителей здорового и активного образа жизни. Мероприятия формируют атмосферу единения и товарищества между трудовыми коллективами, а также способствуют развитию корпоративной культуры.

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