Фестиваль авиации NOVOROSSIYA AVIA FEST пройдет весной 2023 года в Приморье

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Фестиваль авиации NOVOROSSIYA AVIA FEST 2023, где каждый сможет воспарить в небо и насладиться невесомостью полета, сидя рядом с пилотом, пройдет в Приморье. Вы можете воспользоваться возможностью познать основы пилотирования из первых уст авиаторов, изучить интересные факты из мира авиации и многое другое, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Гостей фестиваля ждет яркая шоу-программа, показательные выступления пилотов, парашютистов и парапланеристов, множество развлечений на любой вкус: полеты на самолетах, вертолетах и воздушном шаре, лекция по авиастроению, выставочная зона авиатехники, мастер-классы для детей, Дженга и другие игровые и развлекательные зоны, прокат квадроциклов, зона фуд-корта и другое. Также для желающих остаться на фестивале на 2 дня будет действовать специально оборудованная зона кемпинга, где можно будет остаться со своими палатками, мангалом. Особенной изюминкой фестиваля станет кинотеатр под открытым небом, и это лишь часть запланированной программы!

В мае 2022 года фестиваль NOVOROSSIYA AVIA FEST состоялся впервые и принял на своей площадке более 5 000 гостей, быстро завоевав сердца жителей и гостей Приморья. Получив множество положительных отзывов и поддержку гостей и участников первого фестиваля, организаторы приняли решение проводить мероприятие на ежегодной основе, совершенствуя и масштабируя его формат.

В 2023 году NOVOROSSIYA AVIA FEST примет друзей и коллег по авиации из Хабаровска и других регионов, расширяет площадку новыми зонами отдыха и развлечений для гостей.

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