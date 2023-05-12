Обиженный водитель в Приморье насыпал песок в бензобак погрузчика и теперь должен тысячи рублей

На судебное заседание рабочий не явился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в свой последний рабочий день водитель погрузчика на складе местного ООО оставил своему начальнику неприятный «подарок» – специально высыпал в бензобак песок. По решению Первореченского суда во Владивостоке мужчина должен вернуть полную сумму ущерба – 179 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все еще в августе 2021 года. Водитель фронтального погрузчика решил уволиться и 30-го числа отогнал транспорт к соседнему складу, никому об этом не сказал и просто ушел. На следующий день в машине появились лишние шумы, когда вскрыли крышку капота, выяснилось, что в двигателе находится песок.

Ремонт погрузчика обошелся компании в 179 тысяч рублей. Случайно песок не мог попасть в бензобак, его засорили намеренно. Вызвать уже бывшего работника не удалось, на него написали претензию, но и тогда он не дал никакого ответа. В итоге работодатель обратился в суд, однако мужчина не явился на заседание.

Изучив документы и доказательства истца, суд удовлетворил иск и взыскал с приморца 179 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.