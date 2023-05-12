Более 12 тысяч работающих жителей получили 606 миллионов рублей по уходу за ребенком

Выплата положена по уходу за ребенком, которому не исполнилось 1,5 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье более 12 тысяч работающих жителей получают пособие по уходу за ребенком, которому меньше 1,5 лет. В 2023 году на выплату региональное отделение Социального фонда России направило 606 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В отличие от пособия по беременности и родам, которое получают только матери, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут направить и другим членам семьи: папам, бабушкам, дедушкам, опекунам.
Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. В Приморье минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми с 1 февраля этого года достиг 10 309 рублей, максимальный – 33 281 рубля.
С начала года отделение СФР по Приморью выплатило 12 750 родителям 41 876 пособий.
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