Более 12 тысяч работающих жителей получили 606 миллионов рублей по уходу за ребенком

Выплата положена по уходу за ребенком, которому не исполнилось 1,5 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье более 12 тысяч работающих жителей получают пособие по уходу за ребенком, которому меньше 1,5 лет. В 2023 году на выплату региональное отделение Социального фонда России направило 606 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отличие от пособия по беременности и родам, которое получают только матери, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут направить и другим членам семьи: папам, бабушкам, дедушкам, опекунам.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. В Приморье минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми с 1 февраля этого года достиг 10 309 рублей, максимальный – 33 281 рубля.

С начала года отделение СФР по Приморью выплатило 12 750 родителям 41 876 пособий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.