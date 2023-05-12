Южная Корея будет выкупать минтай у Приморья из-за возможного заражения рыбы в Японии

Япония утвердила планы по сливу с «Фукусимы» очищенных вод в море. Фото: Нигина БЕРОЕВА

В конце апреля этого года Южная Корея впервые ввезла из России свежий минтай, сообщает Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота со ссылкой на Suisan Keizai Shimbun. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Южную Корею импортировали 10,9 тонны минтая, который здесь называют «сенгтае» и используют в различных блюдах. Так как эта рыба хранится не так долго, для ее перевозки необходима быстрая система логистики и распределения.

Выловленный в акваториях Приморья минтай Россия может перевозить на береговой перерабатывающий завод в течение двух часов, а в течение трех дней доставить на пароме в Корею из Владивостока.

В прошлом году рыбу доставляли из Японии – около 1,6 тысячи тонн на сумму $5,43. Однако из-за того, что Страна восходящего солнца утвердила планы по сливу с «Фукусимы» очищенных вод в море, Корея начала искать альтернативные способы закупок.

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