Лучшим хоккейным болельщиком России может стать фанат «Адмирала», командор яхт-клуба «Семь футов»

Михаил Ермаков. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

В России проходит конкурс на самого преданного болельщика хоккея. В топ претендентов на звание лучшего фаната попал известный житель Владивостока, президент Приморской федерации парусного спорта и по совместительству командор яхт-клуба «Семь футов» – Михаил Ермаков. Приморец буквально с самого начала основания команды болеет за «Адмирал». Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Голосование запустила Континентальная хоккейная лига в честь своего 15-летия. В шорт-листе премии оказались три яркие истории фанатов «Металлурга», «Сибири» и нашего земляка. Еще в 2013, когда только-только объявили, что в Приморье появится профессиональная хоккейная команда, Михаил Ильич принимал активное участие в голосовании за название будущих «моряков». Болельщик старается не пропускать ни одной игры, а, когда шайба залетает в ворота соперника, радостно бежит с флагом «Адмирала».

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, что командор ях-клуба – коренной житель Владивостока, родился в 1958 году. В 1980 окончил ДВГУ, физико-математический факультет. После служил в Военно-морском флоте. Ушел на пенсию в 1995 году в звании капитана второго ранга. Парусным спортом начал заниматься в 1965 и получил звание Мастера спорта России. «Семь Футов» Михаил Ильич создал в двухтысячных, и сейчас это место стало любимым не только у яхтсменов, но и у всех жителей и гостей города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.