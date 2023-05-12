Губернатор Приморья отреагировал на просьбы жен военнослужащих

На ремонт необходимо 200 миллионов рублей. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье жены военнослужащих обратились к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой отремонтировать в военном гарнизоне села Сергеевка крыши и проводку. Поэтому 12 мая глава региона посетил с рабочим визитом Пограничный муниципальный округ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В селе Сергеевка базируется соединение 5-й общевойсковой армии. Сейчас населенный пункт еще обустраивают: после обращения женсовета зимой здесь наладили отопление. В селе также появились детская и спортивная площадки.

Теперь жители обратились к губернатору с другой просьбой: починить крышу и электропроводку во всех 12 многоквартирных домах. На ремонт необходимо 200 миллионов рублей.

– После предоставления соответствующих документов окажем содействие в подборе подрядной организации, чтобы сделать все до зимы: крышу, энергетику, систему отопления, – рассказал глава Приморья.

В планах также поставить 12 контейнеров для мусора, в том числе для раздельного сбора.

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