«Даже сидеть больно»: во Владивостоке школьница сломала позвоночник, упав с нерасчищенной лестницы

Семья пытается найти ответственных за халатное отношение к уборке территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях появилась информация о том, что восьмиклассница упала с нерасчищенной лестницы во Владивостоке. В результате она получила серьезные травмы, одной из которых стал компрессионный перелом позвоночника. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О произошедшем рассказала мама девочки в одном из местных telegram-каналов. Все случилось еще в феврале, когда Маша (имя изменено) шла по улице Кузнецова, 88 и поскользнулась на обледеневшей лестнице.

Семья пытается найти ответственных за эту тяжелую травму и халатное отношение к уборке территории.

Мама также утверждает, что Маша уже три месяца не может не то, что встать с постели – ей даже сидеть больно. Сейчас девочка находится на домашнем обучении, так как не может ходить в школу. В Минздраве Приморья корреспонденту «КП – Владивосток» не подтвердили, была ли пациентка с подобной травмой.

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