В Приморье на выходных будет переменчивая погода

Во Владивостоке пройдет морось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из «Примгидрометцентра» рассказали, какой будет субботу 13 мая в Приморье. Ночью на нее повлияет поле повышенного атмосферного давления, днем – атмосферные фронты. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Ночью в крае будет преимущественно без осадков. Отдельные районы накроет туман утром, а днем пройдет мелкий дождь. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +10…-2°C, днем +10…+25°C.

Во Владивостоке будет облачно, туманно, может быть морось. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днем +11…+13°C, в пригороде до +18°C.

Уссурийск ждет переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +18…+20°C. В Находке также переменная погода без осадков, а температура воздуха ночью +7…+9°C, днем +16…+18°C.

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