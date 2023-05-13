Экс-глава муниципалитета в Приморье наткнулся на «уголовку» за растрату бюджета

Бюджет муниципалитета пострадал на 423 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черниговском районе предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшему главе администрации. Бюджет муниципалитета пострадал на 423 тысячи рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в 2012 году администрация Черниговского района заключала контракт с директором коммерческой организацией на аренду линий электропередач. Компания должна была следить и ремонтировать линии до 2062 года. Но с ноября по декабрь 2020 года глава муниципалитета заключил с этой же организацией еще два контракта на те же работы, в том числе по вырубке аварийных деревьев вдоль линий электропередач и восстановление сетей электроснабжения.

Следственные органы следкома Приморья предъявили экс-главе района обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи собирают доказательственную базу.

Следователи СК продолжают сбор доказательственной базы.

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