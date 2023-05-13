«Давили психологически и кричали»: во Владивостоке мошенники обманули пенсионера по старой схеме

Работник сказал, что трубы в плохом состоянии и предупредил о необходимости замены. Фото: Евгения ГУСЕВА

Историю о том, что во Владивостоке продолжают орудовать мошенники, рассказала девушка, чей дедушка стал их жертвой. Действуют обманщики по старой схеме, суть которой заключается в проверке труб в квартире и их «ремонте». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

Девушка должна была навещать дедушку в районе Тихой, когда к нему постучались мошенники. Он думал, что приехала родственница, но вместо этого за дверью стоял работник водоканала. Он показал удостоверение и был очень убедителен, поэтому пенсионер впустил его в квартиру. Тогда обманщик начал действовать по стандартной схеме: рассказал, что 15 мая будут проводиться плановые гидравлические испытания, а работники ходят и проверяют трубы в квартирах, чтобы предотвратить прорыв.

После проверки работник сказал, что трубы в плохом состоянии и предупредил о необходимости замены. Дедушка до этого уже сталкивался в проблемами по этой части, поэтому поверил. Тогда мошенник начал устанавливать специальные устройства для подготовки к проведению работ. Изначально их стоимость была 36 тысяч рублей, а затем снизилась до 18.

В этот момент к дедушке уже пришла родственника. И тогда цена стала 9 тысяч рублей. Семья насторожилась и начала задавать вопросы, которые вывели работника из себя.

– Спустя несколько минут после этого пришел второй мужчина в раздраженном состоянии, начал, суетясь и нервничая, объяснять ситуацию. Дедушка продолжил задавать вопросы уже ему, на что тот начал психовать и повышать тон на 82-летнего пенсионера, выводя нас на конфликт. Начал давить на то, что трубы в очень плачевном состоянии. В процессе конфликта первый мужчина дал дедушке договор на подпись, в момент, когда я хотела его изучить, он забрал его у меня из рук, а второй мужчина снова отвлек меня на словесную перепалку, – рассказала девушка.

Договор выглядит очень правдоподобно. Фото: соцсети

Тогда семья подписала бумаги и заплатила деньги. После ухода работников они прочитали договор и увидели, что им установили фильтр от хлора.

В полицию, судя по всему, семья не стала обращаться, но предупредила приморцев о возможной опасности.

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