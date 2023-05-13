В Уссурийске бывшая сотрудница таможни обманула бизнесмена и получила «уголовку»

Женщину ждет судебное заседание в Уссурийске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Дальневосточного таможенного поста (центра электронного декларирования) электронной таможни. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, с апреля по май 2022 года женщина пообещала приморскому предпринимателю помочь ускорить процесс выпуска декларации на товары, ввезенные на территорию России. Доверившись сотруднице таможни, бизнесмен передал ей 177 тысяч рублей. Но декларации, требуемые для ввоза товаров, были выпущены в законном порядке без какой-либо помощи обвиняемой.

Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело для рассмотрения в суд. Экс-сотрудница обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь женщину ждет заседание в Уссурийске за мошенничество.

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