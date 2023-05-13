Во Владивостоке водитель наехал на ребенка, который переходил дорогу по «зебре»

Водительский стаж женщины составляет 22 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке 58-летняя женщина за рулем Subaru Outback наехала на 11-летнего мальчик, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В итоге ребенок получил несколько ушибов, а на водителя завели административное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о произошедшем в районе дома 153 на улице Калинина поступила в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России. На место сразу же выехали сотрудники госавтоинспекции и врачи скорой помощи.

Выяснилось, что женщина ехала со стороны улицы Фастовская в направлении Бежецкой, когда наехала на мальчика. Школьник получил ушибы коленного сустава, плечевого сустава, голеностопного сустава и правого бедра.

Схема участка. Фото: из соцсетей

При этом в ГИБДД также рассказали, что водительский стаж женщины составляет 22 года, до этого она еще ни разу не привлекалась к административной ответственности. Сейчас на нее завели дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

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