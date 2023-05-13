«Как в фильме ужасов»: жители Артема жалуются на состояние парков отдыха

Так сейчас выглядит озеро лотосов. Фото: из соцсетей

Жители города Артема в социальных сетях жалуются на состояние парков отдыха. То, что происходит там, они сравнивают с настоящим фильмом ужасов. На фотографиях, которые разлетелись по каналам, видны куча мусора и мертвые рыбы, всплывшие на поверхность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы делятся, как выглядит озеро лотосов в Артеме сейчас. Стеклянные бутылки из-под алкоголя, мусорные пакеты, обертки и фантики. Но не это самое страшное, что может увидеть прогуливающийся на территории человек. Несколько всплывших мертвых рыб – вот, что стало с фауной озера. Неясно, почему они умерли, но зрелище шокирующее.

Также жители жалуются на отсутствие урн.

– Прошлась от парка на 17 километров до 19-ой школы и не обнаружила ни одной урны! Куда людям девать мусор? – спрашивают приморцы.

Некоторые предлагают даже сделать вход в парк платным, чтобы облагородить парк и хоть как-то защитить объект от людей, которые приносят сюда мусор мешками.

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