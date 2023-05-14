С начала 2023 года в Приморье зарегистрировали 107 ДТП с пострадавшими детьми

Каждый день на территории региона регистрируют около 40 случаев с нарушением правила перевозки детей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В связи с тем, что с начала 2023 года в Приморском крае зарегистрировали 107 ДТП, в которых пострадали дети, с 15 мая начнется рейд по соблюдению требований к перевозке юных пассажиров. Один из верных случаев обезопасить ребенка – купить специальное кресло, но не все соблюдают это правило, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе МВД по Приморскому краю объяснили, каждый день на территории региона регистрируют около 40 случаев с нарушением правила перевозки детей. Подобное наказывается штрафом в размере трех тысяч рублей, но не для всех это преграда.

– Штраф не пугает родителей за рулем. К сожалению, их не пугает и тот факт, что они подвергают своего ребенка опасности. В случае ДТП несовершеннолетний пассажир окажется наиболее уязвимым без детского кресла. Также стоит обратить внимание, что оно должно быть правильно зафиксировано, соответствовать весу и росту ребенка, – рассказали в ведомстве.

15 и 23 мая в крае пройдет массовая проверка водителей, перевозящих детей. Отметим, что наиболее предпочтительным местом для установки детского удерживающего устройства считается центральное заднее сиденье. Статистика показывает, это самое безопасное расположение при аварии.

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