Грузы из северных регионов Китая на юг будут доставлять через пограничные переходы Приморья

Погранпереходы включили в список китайских пунктов пропуска для перевалки грузов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Приморские погранпереходы вместе с портом Зарубино включили в список китайских пунктов пропуска для перевалки грузов, которые будут доставлять из северных регионов КНР на юг. Соответствующее распоряжение вступит в силу 1 июня. Об этом сообщает издание Biang.ru. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эта мера поможет упростить доставку грузов по международным транспортным коридорам «Приморье-1» (Харбин – Суйфэньхэ – Владивосток) и «Приморье-2» (Чанчунь – Хуньчунь – Зарубино) и снизить денежную нагрузку на предприятия, которые занимаются внешней экономикой. Сейчас товары с северо-восточных регионов КНР доставляются по внутренним транспортным артериям, одна из них – загруженная железнодорожная ветка Харбин – Далянь.

Сейчас китайская таможня вводит в эксплуатацию электронные системы для транспортировки грузов и проводит другие мероприятия для упрощения доставки.

В 2019 году транспортные компании КНР планировали сделать маршрут Хуньчунь – Зарубино – Нинбо регулярным и создать сухопутный международный порт Хуньчунь, однако, судя по сообщениям китайских СМИ, проект реализован не в полной мере.

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