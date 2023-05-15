В переулке Павленко во Владивостоке расширят тротуары

Подробности рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Администрация Владивостока

В районе Покровского парка жители Владивостока заметили, что дорожники убирают делиниаторы и проводят работы. В администрации города рассказали, что происходит в переулке Павленко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе мэрии, компания-подрядчик «ИнвестСтройТорг» приступила к работам по созданию тротуара, который сделает пешеходный маршрут комфортным и безопасным для жителей и гостей города. Участок в районе пересечения Океанского проспекта и переулка Павленко готовят к обустройству будущей выделенной зоны, дорожники будут монтировать бортовые камни.

– По правой стороне дороги будет расширен и обустроен новый тротуар согласно утвержденной и введенной в прошлом году схеме организации дорожного движения. Все работы подрядчик должен будет завершить до середины августа, – поделились в городском управлении дорог.

В этом строительном сезоне специалисты планируют привести в порядок почти 30 участков трасс. В перечень работ по благоустройству вошли улицы Волжская, Давыдова, Луговая, Олега Кошевого, Толстого, Тетюхинская, Успенского, Шуйская и другие.

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