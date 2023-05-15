мужчину пришлось усмирять специалистам. Фото: Ярослав ЮРИН

Весьма печальным образом закончились выходные для некоторых жителей Владивостока, оказавшихся у автомойки на Снеговой. Дело в том, что один из сотрудников, то ли принявший на грудь алкоголь, то ли употребивший что-то посерьезней, начал крушить машины. Более того, мужчина напал на женщину-охранника, пытавшуюся его остановить. Подробности в материале «КП-Владивосток».

История произошла рядом с административным зданием и автомойкой на Снеговой. Как поделился с редакцией очевидец, который в последствии оказался еще и пострадавшим, мужчина вел себя неадекватно. Бегал по улице, пытался кинуть тяжелую железяку в микроавтобус, кулаком ударил по малолитражке, приехавшей на мойку. За помощью к молодому человеку обратилась администратор компании.

Самодельный стояночный столбик автомойщик кинул в микроавтобус, к счастью, не попал. Фото: Ярослав ЮРИН

– Она рассказала, что буйный автомойщик не только крушил машины, ну и прорывался в будку охраны, где находилась другая женщина. Когда она его пыталась остепенить и закрыть дверь, неадекват ударил ее в живот, – поделился Юрий.

Пока ждали подкрепление, дебошир успокоился и решил поспать в одной из машин, припаркованных рядом с мойкой. Что касается пострадавших, вернувшийся хозяин Honda Fit оказался крайне возмущен из-за подобного сервиса. Чистый автомобиль, но с вмятиной на багажнике – явно не то, чего ожидал клиент от мойки.

Владельца Fit ждал неприятный сюрприз после мойки авто. Фото: Ярослав ЮРИН

Второй под раздачу попала Toyota Premio, у седана оказалась сильно поцарапана дверь, поврежден бампер и разбито боковое зеркало. Решить вопрос мирным путем с любителем «гулять за чужой счет» не удалось. Поэтому пришлось написать заявление в полицию. Кстати, по некоторым данным, у дебошира уже есть судимость. Теперь же, скорее всего, выбивать деньги за испорченное имущество предстоит через суд. Также нерадивому сотруднику придется ответить за рукоприкладство.

Дебошир разбил боковое зеркало в чужой машине. Фото: Ярослав ЮРИН

Без заявлений в полицию не обошлось. Фото: Ярослав ЮРИН

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