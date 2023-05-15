Туристы из Приморья устроили драку у ресторана в Китае

Причина конфликта между мужчинами неизвестна. Фото: принтскрин видео.

В Суйфэньхэ возле ресторана «Аня и Соня» русские туристы устроили драку. Ролик уличной потасовки попал в китайские социальные сети, а затем распространился по приморским. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Возле входа в ресторан собралась целая толпа мужчин. Как минимум десять человек, предположительно, жителей Приморья схлестнулись в драке, с криками размахивали кулаками и кидали друг друга на асфальт. Некоторые пытались разнять бойцов, пока ситуация не ухудшилась, другие же просто смотрели на все происходящее и снимали на телефон.

Что стало причиной конфликта между туристами – неизвестно. Не исключено, что произошло все из-за алкоголя. В комментариях под видео многие приморцы возмутились массовой дракой, другие рады, что не попали в гущу событий.

– Хорошо, что мы зашли туда в другой вечер, отдохнули, наплясались всем залом от души, уехали с цветочками.

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