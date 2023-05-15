Из-за марафона в центре Владивостока на время ограничат движение для автомобилей

Ограничения введут в 11:00. Фото: Администрация Владивостока

В предстоящую субботу, 20 мая, во Владивостоке состоится Десятая всероссийская социально-спортивная акция «Зеленый марафон» (12+). Пройдет она на набережной Цесаревича. Из-за мероприятия в центре Владивостока временно ограничат движение и парковку автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно постановлению, которое появилось на сайте мэрии, запрет на движение и парковку введут на Корабельной Набережной от пересечения со Светланским переулком до пересечения со Светланской. Ограничения будут действовать 20 мая с 11:00 до 15:00. Альтернативный проезд организуют по Корабельной Набережной, Светланской и Семеновской.

Напомним, что это не единственные ограничения для автомобилей, которые ожидаются в центре Владивостока 20 мая. В субботу в городе пройдет международная акция «Ночь музеев» (0+) с 7:00 и до 21 мая 2:00. Перекроют следующие участки дорог: на Светланской от пересечения улицы с Алеутской до пересечения с Посьетской.

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