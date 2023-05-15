Жителя Партизанска, который дал подросткам наркотики, приговорили к 10 годам лишения свободы

Защита приморца пыталась обжаловать приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Партизанском городском суде Приморского края озвучили приговор жителю Партизанска, который дал несовершеннолетним наркотики. 10 лет и 9 месяцев он проведет в тюрьме. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ОПС-медиа.

Из уголовного дела следует, что приморец пришел к своему соседу, чтобы вместе покурить «химки» – наркотик каннабисной группы. Вещества он также предложил подросткам, которые были в квартире. Среди них была несовершеннолетняя девушка, у который были психические проблемы. У подростков после употребления начались проблемы, а на жителя Партизанска завели уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ «Склонение к употреблению наркотиков».

Защита приморца пыталась обжаловать приговор, сказав, что были нарушения в процессе суда. Житель также утверждал, что он лишь предложил наркотики, а подростки согласились. А значит, его вины в деле нет.

Приморский краевой суд сократил срок лишь на 3 месяца, поэтому приморец отсидит 10 лет и 9 месяцев.

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