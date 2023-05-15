Во Владивостоке пропал иностранец из Кореи, который не говорит на русском языке

Мужчину зовут Со Джинхо, ему 29 лет. Фото: из соцсетей

Во Владивостоке пропал иностранец из Кореи. В город он приехал погулять и ознакомиться с достопримечательностями. На русском языке мужчина не разговаривает. Волонтеры просят помочь и поделиться любой информацией о его местонахождении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчину зовут Со Джинхо, ему 29 лет. На работу он приехал в Россию по приглашению ООО «Интернешнл Сервис Эйдженси Рус», он высококвалифицированный специалист. Работает и живет в Большом Камне. В воскресенье, 14 мая, Со Джинхо предположительно на такси уехал во Владивосток, чтобы погулять и узнать город. С этих пор новостей от него не было, обратно он также не вернулся. Поехал он один, на русском языке не разговаривает.

Если у вас есть какая-то информация о его местонахождении или где он был, то просьба позвонить по следующему телефону: 89143285753. Можно также звонить Ким Бенджу по этому номеру: 89143300816.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 20:10

Со Джинхо нашли. Волонтеры благодарят за помощь.

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