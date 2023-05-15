Во Владивостоке ведутся масштабные работы во дворах

В 10 дворах работы уже на стадии завершения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что ремонт дворов в городе набирает обороты. Работы ведутся по 36 адресам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 10 дворах работы уже на стадии завершения. Как, например, на улице Невельского, 15. Уже через две недели подрядчик обещает закончить здесь ремонт. Оксана Руденко, старшая по дому, рассказала, что жители несколько раз подавали заявку в программу, так как много лет около дома нет хорошего асфальта. Теперь же тут будет и новый бордюр, и чистая ливневая канализация.

На улице Горшкова, 30, 32 и 34 жители рассказывают, что придомовые дороги тоже успели местами разрушиться, хотя их микрорайон довольно молодой. Тут рабочие укладывают брусчатку на тротуарах и готовят основание дорог под новый асфальт.

– Всего в этом году во Владивостоке благоустроят 109 дворов. В большинстве из них запланирована замена асфальта. Также в нескольких дворах меняют старые конструкции детских и спортивных площадок на современные, – отметила Александра Скоробогатова, специалист управления содержания жилищного фонда администрации города.

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